Kaitsja vaidlustab volikogu juhi süüdimõistmise riigikohtus 

Tartu ringkonnakohus tühistas teisel ringil Viru maakohtu otsuse osaliselt, pärast seda, kui Negalson oli esimeses ja teises kohtuastmes täielikult õigeks mõistetud. „Nimelt oli riigikohus pärast kahes astmes õigeksmõistvat otsust tühistanud tänavu 28. mai ringkonnakohtu ja maakohtu otsused osaliselt – toimingupiirangu süüdistust puudutavas osas – ja saatis asja uuesti läbivaatamiseks ringkonnakohtule. Altkäemaksu süüdistuste episoode puudutavas osas jäi täielik õigeksmõistmine aga endiselt jõusse, mis moodustas Neglasonile prokuratuuri poolt esitatud süüdistuste mahust 90 protsenti ,“ selgitas kaitsja, vandeadvokaat Stella Veber. „Olen arutanud oma kliendiga ringkonnakohtu otsuse sisu ja jõudsime järeldusele, et vaidlustame Tartu ringkonnakohtu 14. septembri osaliselt süüdimõistva otsuse.“

Kaitsja sõnul on endiselt vastuseta küsimus, kas volikogu liiget saab lugeda vastutavaks korruptsioonivastase seaduse rikkumises olukorras, kus see ametiisik on teadlik käsundi andja või tööandja (ehk seotud isiku) majanduslikust huvist saada valla ruumid tasuta kasutusse, kuid hääletab tasu eest kasutusse andmise poolt ja tasuta kasutamise vastu.