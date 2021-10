Kaitsja vaidlustab Jõhvi volikogu juhi süüdimõistmise riigikohtus 

Niina Neglasoni, Tiiu Seppa ning OÜd Corrigo süüdistati algul altkäemaksu andmises ja võtmises suures ulatuses. Peale selle süüdistati Neglasoni toimingupiirangu rikkumises suures ulatuses.

Samal teemal Krimi Reformierakond viskas Niina Neglasoni parteist välja Viru maakohus tuvastas Neglasoni poolt toimingupiirangu rikkumise, kuid mitte suures ulatuses. Neglason võttis volikogu liikmena osa mitmest koosolekust, kus arutati osaühinguga seotud teemasid, ja osales ka hääletusel, millest pidanuks osaühinguga seotud isikuna taanduma. Altkäemaksusüüdistuse põhilisest osast prokurör kohtuvaidlustes loobus.

Tartu ringkonnakohus tühistas teisel ringil Viru maakohtu otsuse osaliselt, pärast seda, kui Negalson oli esimeses ja teises kohtuastmes täielikult õigeks mõistetud. „Nimelt oli riigikohus pärast kahes astmes õigeksmõistvat otsust tühistanud tänavu 28. mai ringkonnakohtu ja maakohtu otsused osaliselt – toimingupiirangu süüdistust puudutavas osas – ja saatis asja uuesti läbivaatamiseks ringkonnakohtule. Altkäemaksu süüdistuste episoode puudutavas osas jäi täielik õigeksmõistmine aga endiselt jõusse, mis moodustas Neglasonile prokuratuuri poolt esitatud süüdistuste mahust 90 protsenti ,“ selgitas kaitsja, vandeadvokaat Stella Veber. „Olen arutanud oma kliendiga ringkonnakohtu otsuse sisu ja jõudsime järeldusele, et vaidlustame Tartu ringkonnakohtu 14. septembri osaliselt süüdimõistva otsuse.“

"Nimelt on probleem selles, et veebruaris 2019.aastal jõustus seadusemuudatus, milles selgesõnaliselt väljendati, et ametiisikul on keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest: esiteks otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes, teiseks ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust; ja kolmandaks ametiisik on teadlik korruptsiooniohust,“ rääkis kaitsja.

„Ajal, mil pandi toime tegu, mida heidetakse ette Neglasonile ja leitakse, et see on karistatav, eelviidatud korruptsioonivastase seaduse rikkumisena – kehtis aga teine seaduse redaktsiooni sõnastus," rääkis ta. Nimelt nägi toona kehtinud sõnastus ette – erinevalt täna kehtivast redaktsioonist, et ametiisikul on keelatud toimingu või otsuse tegemine vaid juhul, kui on samaaegselt täidetud kõik eelviidatud sätte punktides ettenähtud vastutuse alused.

„Sellist lähenemist ja korruptsioonivastase seaduse tõlgendamist, on pooldatud ka näiteks karistusseadustiku kommentaarides. Kommentaarid on koostanud tunnustatud õigusteadlased ja praktikud. Kuna eelviidatud korruptsioonivastase seaduse sätte, Riigikohtu poolne tõlgendus varasemates lahendites puudub ja seda märgitakse ka ringkonnakohtu otsuses endas, siis vajab see küsimus Riigikohtu poolset konkreetset ja lõplikku tõlgendust,“ ütles ta.