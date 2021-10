TOP | Elektriarved saabusid 

Tundmatud kandidaadid

Veel nädalajagu on aega, et otsustada, kellele kohalikel valimistel hääl anda. Tallinnas elades kadestan kohati väiksema omavalitsuse elanikke. Näen kuidas riburadapidi annavad oma kandideerimisest teada mitmed sõbrad ja tuttavad, kes elavad just väiksemates kohtades. Kogukonna aktivistidena teatakse neid kohapeal paremini. Ja kui ka isiklikult ei tunne, siis silma jääb ikka, et kas kohalik kudumisklubi juht on asjalik tegelane või peaks temast kauge kaarega eemale hoidma. Pealinnas tundub, et kandideerivad vaid häältemagnetid, kes ilmselgelt volikogus tööle ei hakka või täiesti tundmatud nimed. Mõnda guugeldades sain ainsaks vastuseks, et ta kandideerib nüüd valimistel. Seda ma juba teadsin, aitäh!

Enefit Greeni IPO

II pensionisambast vabanenud raha otsib uut väljakutset. Enefit Greeni aktsiate enampakkumine kõlab ju nagu võimalus oma vara kasvatada. Elekter on hinnas kaup ja kindlasti on sel nõudlust ka tulevikuks. Kuid kindlasti tasub enne investeeringut selgeks teha, mis on aktsia, kuidas seda osta ja mida üldse oodata. Segadus LHV aktsiate märkimisõigusega tõi hästi välja, et finantsteadmistes on lüngad.

Paksud lapsed

Tervise arengu instituudi viimase uuringu kohaselt on Eestis ülekaalus juba kolmandik algklassi õpilastest. „Paks laps, ilus laps on,“ on mantra, mida äsja vanemateks saanutele korrutatakse. Koju tassitakse beebikaal, millega kontrollitakse iga tund, kas värske imik ikka võtab kaalu juurde. Kidurate sööjate vanematele jagatakse korraldusi teha vahukoorega putru, lõpetades nippideni, kuidas last sundsööta. Äärmuslikul juhul võib teemat lahata isegi kohus. Peaasi, et laps juurde võtaks, kuni suure toitmisega aetakse kõik asjaosalised söömisega nii hulluks, et normaalne toitumine ununeb ja mõnigi neist ülesöödetutest, keda on sundtoidetud või taldriku tühjaks söömise eest magusaga premeeritud, on paks. Kogu selles toitumise virvarris ja arvamuste paljususes on äärmiselt raske mõistlikuks jääda.

Inglased on hädas