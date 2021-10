KÕIGE OHTLIKUM KOHT MAAILMAS? Eestis elav hiinlane: nad ju räägivad hiina keelt! 

POOLDAB ISEOLEMIST: Taiwani president Tsai Ing-wen on Hiinale pinnuks silmas. Foto: Vida Press

Kindral Chiang Kai-shek ootas viimse minutini. Rohkem kui aasta vedas kodusõjas lüüa saanud rahvuslaste lennuvägi inimesi, varustust ja tehnikat Hiina kagurannikust 160 kilomeetri kaugusel asuvale Formosa saarele, mis on tänapäeval paremini tuntud Taiwani nime all. 9. detsembril 1949 lahkus Chiang lõpuks Hiina pinnalt – teadmata veel, et ei naase enam kunagi. Mis saab demokraatlikust Taiwanist, mida Peking peab Hiina igipõliseks osaks? Saare tulevik on aina keerulisem ning pole välistatud, et halva õnne korral võib Taiwani-küsimus sütitada uuele – ja suure – sõja.