KARUD HAKKASID ROHUSÖÖJATEKS?! Mesikäppade kulukad isud teevad põllumeestele tuska 

„No mina ka sellest aru ei saa,“ ohkab piimakarjakasvataja Rein Lall, kes kaotas hiljuti karu uudishimulike küünte tõttu 168 silopalli. „Seda on mitu korda juhtunud. Mõne koha peal saan aru, et nad tahavad ehk kõrgemale ronida ja vaadata, kus teised loomad on, aga mõnes kohas pole aru saada, miks ta sinna otsa ronib.“