GALERII | President esitles kõnede kogumikku "Sõna on vaba"

President Kersti Kaljulaid esitas Kadriorus oma uut raamatut ''Sõna on vaba''. Foto: Robin Roots

President Kersti Kaljulaid esitles reedel Kadriorus oma äsjavalminud raamatut „Sõna on vaba“. See on järg 2018. aasta kõnede kogumikule „Hoiame Eestit!“ ning sisaldab ametiaja teisel poolel peetud kõnesid.