PPA lähetab Leetu politseiüksuse ESTPOL5 seni suurima meeskonna 

Osa meeskonnast asub tööle sisserändajate kinnipidamis- ja majutuskeskustes, kus politseinike ülesanne on valvamine ja korra tagamine. Seekordse lähetuse pikkus on sarnaselt eelmistele üks kuu.

Siseminister Kristian Jaani ütles, et Eesti on Leedule võitluses Valgevenest lähtuva illegaalse immigratsiooni survega oluline koostööpartner ja meie panust hinnatakse seal väga kõrgelt. „Koostöös saame hübriidrünnakust tingitud olukorraga edukalt hakkama. On väga oluline, et meil on võimalus aidata Leedut kohapeal ja usun, et meie inimesed toovad tagasi väärt kogemuse,“ sõnab ta.