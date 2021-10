Koroonapassi lahenduse väljatöötaja Marten Kaevats sai ametist priiks 

Foto: Karli Saul/Ekspress Meedia

Riigikantselei strateegiabüroo diginõunik Marten Kaevats teatas reedel sotsiaalmeedias, et ta sai koondamisteate. Delfi kirjutas tänavu mais, et Kaevats on juba pikalt töötanud koos maailma terviseorganisatsiooniga (WHO), et leida võimalusi eesti e-lahenduste ärakasutamiseks digitaaltervise valdkonnas ning koroonapandeemia ajal on Martenist saanud eestkõneleja selles, et Euroopa Liit võtaks digitõendi usaldusväärsuse tagamiseks kasutusele just Eesti väljatöötatud lahenduse.