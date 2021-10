KALLEIM COVID-19 RAVI MAKSIS 200 000 EUROT! Intensiivravi vajavatest inimestest on 95 protsenti vaktsineerimata 

KEERUKAS JA AEGANÕUDEV: Koroonapatsiendi haiglaravi on keskmiselt kaks korda pikem kui teistel haigetel. Intensiivravi vajavad nad koguni kolm korda kauem. Foto: Raigo Pajula

Covid-19 ravi on pikk ja keeruline, kuludest rääkimata. Koroonapatsientide intensiivravi kestab kolm korda kauem kui teistel haigetel ning haiglaravi vajavad nad kaks korda kauem, ütlevad suurhaiglate juhid. Kõik see tähendab, et Covid-patsiendid vajavad raviks oluliselt rohkem ressursse kui teised haiged. Valdav osa haiglaravi vajavatest koroonapatsientidest on aga vaktsineerimata. Eriti raske kuluga ehk intensiivravi vajavatest Covid-haigetest on vaktsineerituid vaid alla viie protsendi.