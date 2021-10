Nobeli rahupreemia võitsid sõnavabaduse eest võitlevad ajakirjanikud 

Nobeli rahupreemiat jagatakse üksikisikule või organisatsioonile, kes on teinud head tööd riikidevahelise sõpruse arendamiseks. Kui mullu võitis auhinna Maailma Toiduprogramm, siis tänavu osutusid võitjateks kaks ajakirjanikku – Maria Ressa ja Dmitri Muratov. Nobeli komitee eesistuja Berit Reiss-Andresen sõnas, et laureaadid on auhinda väärt „tänu nende jõupingutustele sõnavabaduse kaitsmisel, mis on demokraatia ja püsiva rahu eeltingimus“.