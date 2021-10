Läti plaanib kehtestada kolm kuud kestva eriolukorra, mille ajal ei lubata vaktsineerimata inimesi kaubanduskeskustesse 

Peaminister Krišjānis Kariņš teatas pärast kriisireguleerimise nõukogu istungit, et valitsus kuulutab reedel välja eriolukorra. „Covid-19 patsientide juurdevool kasvab meie haiglates kiiresti. Kahjuks piirab see ka haiglate võimet pakkuda kõigile patsientidele kõiki teenuseid,“ märkis Kariņš. Ta lisas, et Läti on võidelnud koroonaviirusega juba poolteist aastat, ent see võitlus ei lõpe enne, kui vaktsineeritus on eakate seas üle 90% ja riigis tervikuna 70–75%. „Meil on veel pikk tee minna,“ sõnas peaminister.