ÕL VIDEO | Peeter Võsa juutuuber Andrei Zevakinist: tema videod hakkavad ka ühel päeval Eesti kultuurilugu läbima 

„Eks olin kursis, kes ta selline on, aga ega ma ei vaadanud väga reageerimisvideoid. Nüüd olen vaadanud ja me oleme isegi Andreiga kontaktis. Võib-olla saab sellest lähiajal asja,“ räägib telelegend Peeter Võsa, et tuntud noort juutuuberit tutvustas talle poeg.