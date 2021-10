Poola ajakirjanike väitel on sealne mõjukas äärmuskonservatiivne organisatsioon seotud Kremli oligarhidega 

Paremäärmuslik katoliiklik organisatsioon/mõttekoda Ordu Iuris loodi Poolas 2013. aastal. Tegu on omamoodi õiguskeskusega, mis tegeleb näiteks LGBT kogukonna ja abortide kritiseerimisega ning võitleb endi sõnul ka välismõjutuste vastu. Poola ajakirjanike Klementyna Suchanow ja Grzegorz Rzeczkowski uurimusest selgub, et organisatsiooni rahastamisega on aga seotud ka Kremli oligarhid.

Mõne kuu eest pikendas Poola kohus otsust, et Ordu Iurist ei tohi nimetada „Kremli toetatud fundamentalistideks“. Ehkki fundamentalistide osa kohus kahtluse alla ei seadnud, märgiti, et Kremliga neid seostada ei saa ja tõendid on vaid kaudsed. Nüüd on olukord aga mõnevõrra muutunud, sest Poola ajakirjanikud avaldasid andmelekkel põhineva kirjutise. Nimelt tungisid 2016/17 aastal häkkerid Ordu Iurisega seotud Hispaania organisatsioonide HazteOir ja CitizenGo presidendi arvutisse ja näppasid sealt 17 000 dokumenti. Nende seas oli ka konservatiivse petitsiooniplatvormi CitizenGo pangaväljavõtted, mis näitavad, et seda sponsoreerib otseselt Kremli oligarh Konstantin Malofejev, kelle esindaja Aleksei Komov on ka ettevõtte juhatuses. Näiteks toetas oligarh 2013. aastal platvormi umbes 100 000 euroga. Teadaolevalt on Malofejev lähedalt seotud Vene välisluurega ja teda seostatakse näiteks ka Ukraina separatistide varustamisega.