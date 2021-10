Pressinõukogu tegi Õhtulehe kohta õigeksmõistva otsuse 

Artiklis jagab autor oma kahte kogemust parkimistrahvi saamisel.

Samal teemal Eesti uudised Inga Raitar | Kõik parkimisvägivalla ohvrid, ühinege! AS Ühisteenused kaebas pressinõukogule, et artikkel loob ettevõttest ebaõige mulje ning kahjustab firma ja selle töötajate mainet. Kaebaja ei ole rahul, et ettevõttele sõna ei antud.

Õhtuleht vastas pressinõukogule, et tegemist on arvamuslooga, kus autor kirjeldab enda kogemusi ja kogetu järel tekkinud mõtteid. Leht lisas, et AS Ühisteenused ei ole vaidlustanud ühtegi artiklis kirjeldatud sündmust või fakti. Leht märkis, et loos ei ole ka tõsiseid süüdistusi.