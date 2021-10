GALERII | Selgus 2021. aasta Eesti parim ettevõte 

Aasta ettevõte valiti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Eesti Tööandjate Keskliidu konkursi „Ettevõtluse auhind“ ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja konkursi „Konkurentsivõime edetabel“ parimate seast.

EASi juhi Peeter Raudsepa sõnul iseloomustab aasta ettevõtte ja aasta innovaatori tiitli pälvinud Chemi-Pharmi ambitsioon luua maailma parimaid tooteid.

„See on märgiline, et tervisekriisis tõusis esile just Eesti oma puhastus- ja desinfektsioonivahendite tootja, kes on võtnud suuna ka ravimitööstuse poole. Ainult väga hästi juhitud ja tark ettevõte suudab kümnekordse nõudluse kasvuga kaasa minna ja samal ajal veel mahukalt teadus-arendustegevustesse panustada ning uusi ärisuundi arendada,“ rõhutas Raudsepp ning tunnustas ka kõikide teiste kategooriate võitjaid.

Tööandjate Keskliidu tegevjuhi Arto Aasa sõnul tõestas tänavune konkurss, et Eesti ettevõtted on kriisist tugevamana väljunud ja seda tänu muljetavaldavale reaktsioonikiirusele, õppimisvõimele ja uuenduslikkusele. „Loodame, et järgnevatel aastatel on võitjate seas veel rohkem neid, kes investeerivad süsteemselt teadus-arendustegevusse ja teevad koostööd Eesti teadusasutustega,“ ütles Aas.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimehe Toomas Lumani sõnul on aasta ettevõte Chemi-Pharm tunnustust ja esiletõstmist väärt.

„Eesti ettevõtlusmaastikul võiks sarnaseid ettevõtteid olla kindlasti oluliselt rohkem, kus teadusmaailma saavutusi sel määral rakendatakse ja meie üldise heaolu tagamise nimel tegutsetakse,“ ütles Luman ning lisas, et kuigi ettevõtlusauhindu anname ühel aastal ainult väikesele osale Eesti ettevõtjatest, on kiitust väärt kõik ettevõtlikud inimesed, kes võtavad ettevõtlusriski ja vastutuse nii enda, oma perede, kui töötajate ees, et olla nii vastutustundlikud ettevõtjad kui tööandjad.

EASi ja Eesti Tööandjate Keskliidu konkursi „Ettevõtluse auhind 2021“ võitjad: