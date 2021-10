Eesti ühineb globaalse tulumaksu reformiga 

„Eesti ettevõtete tulumaksusüsteem on olnud Eesti ettevõtluskeskkonna rahvusvahelise konkurentsivõime üks alustalasid, mida tuleb tõsiselt kaitsta. Kuna Eesti on olnud üleilmse miinimummaksu kehtestamise vastu, oleme terve suve pidanud pingelisi läbirääkimisi, et saavutada olukorda, kus see üleilmne maks Eesti ettevõtjaid võimalikult vähe puudutaks. Valitsus saavutaski läbirääkimiste tulemuse, et miinummaks ei muuda enamiku Eesti ettevõtjate jaoks midagi ning see puudutab ainult rahvusvaheliste suurkontsernide tütarettevõtteid ,“ selgitas peaminister Kaja Kallas.