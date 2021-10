Küsimus | Miks Maris Lauri elatisreform diskrimineerib vanemaid? 

Kertu Laadoga, justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik: Miinimumelatise eelnõu koostamine on olnud pikk protsess, mille käigus on erinevad huvirühmad algusest peale olnud aktiivselt kaasatud. Eelnõu koostamise viimases etapis sai põhiliseks küsimuseks rakendussätte lisamine, mille eesmärgiks oli säästa võimalikult paljusid peresid uutest kohtuvaidlustest. Õiguskantsler pidas juba kohtus lahenduse saanud elatisvaidlustesse sekkumist vastuvõetamatuks, aga näiteks riigikohus oli rakendussätte tugev pooldaja.

Kompromiss – rakendussäte tuleb, kuid sellega ei hakata juba välja mõistetud summasid vähendama, vaid külmutatakse need olemasoleval tasandil – oli äärmiselt pika protsessi parim tulemus olukorras, kus huvigruppide arvamused ongi vastandlikud ulatuses, mis ei võimalda mõlema poole seisukohta täielikult arvestada. Tuli teha valikuid.

Lühemas perspektiivis on kohtute töökoormuse kasvuga arvestatud, kuid ümarlaual toodi muu hulgas välja oht, et kohtute koormus võib samas suurusjärgus kasvada ka alternatiivse lahenduse puhul. Kohtutäiturid tõid välja, et summade automaatne vähendamine oleks äärmiselt problemaatiline täitemenetluse seisukohalt.