Põhja-Korea soostus viimaks koroonaabi vastu võtma 

Põhja-Korea oli enne koroonapandeemiat niigi eraklik, ent viiruse levikuga pani riik piirid veelgi rangemalt kinni. Hoolimata viimastel aastatel kehvenenud majanduslikust seisust seiskus pea täielikult ka piiriülene äri (mis toimub peamiselt Hiinaga). Käivad isegi kuulujutud, et piirivalvuritele on antud käsk kõik piiriületajad lihtsalt maha lasta.

NPR vahendab, et kuigi Pyongyang seda ei tunnista, näib ääretult ebatõenäoline, et piirangutest hoolimata oleks riik viirusest täielikult puutumata. Seda kahtlust süvendab veelgi see, et WHO võib neile nüüd abi saata. Põhja-Korea väitis organisatsioonile, et tegi septembri viimasel nädalal 40 700 koroonatesti ‒ kõik viimseni negatiivsed.