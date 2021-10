Juhtkiri | Riik toob elatisraha taevast maa peale 

On räägitud juba aastaid, et senine süsteem, mis arvestas elatisrahaks standardselt pool miinimumpalka, on kiiresti kasvanud alampalga tõttu ajale jalgu jäänud. Seda kinnitab mitte ainult elatisvõlglaste suur hulk, ligemale 10 tuhat ehk paar protsenti täiskasvanud meestest, vaid ka kohtu poolt riiklikust miinimummäärast väiksema elatisraha järjest sagenev väljamõistmine. Seega pole tihtipeale küsimus selles, kas isad tahavad nõutud elatisraha maksta, vaid kas nad on selleks suutelised, eriti kui neil on uus pere või ei suuda nad näiteks tervise tõttu tööl käies raha teenida. Ebamõistlikult suure elatisraha nõudmine annab küll rohkelt tööd kohtutele ja kohtutäituritele, kuid pole jätkusuutlik.

Süsteemi maksja jaoks taskukohasemaks muutmine on elatisraha saajale valulik, kui senise garanteeritud 292 euro asemel väheneb see summa uute arvutuste kohaselt 213 euroni. Samas kinnitavad riigi poolt seadusemuudatuse ettevalmistuseks kogutud andmed lastele tehtavate tegelike kulutuste kohta viimase summa tõelevastavust.

Et senine elatisrahasüsteem on tõesti ummikusse jooksnud, on näha justiitsministeeriumi soovist uus kord iga hinna eest 1.jaanuarist kehtima saada. Hea, et vigade parandamisega on lõpuks algust tehtud, järgmiseks on vaja hakata tegelema ka võlgnike probleemide lahtiharutamisega.