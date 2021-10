PÄRISELU ROBOCOP: Singapuri robopolitseinik ehmatas malet mänginud vanainimesed poolsurnuks 

Poekülastaja pole ainus, kelles ratastel ringi vuravad robotpolitseinikud vastumeelse reaktsiooni tekitavad. Digiõiguste ekspert Lee Yi Ting sõnab The Guardianile, et see on järjekordne viis, kuidas Singapuri valitsus oma rahval silma peal saaks hoida. Saarele on üles seatud juba umbes 90 000 valvekaamerat ning 2030. aastaks lubatakse nende arvu kahekordistada. Samuti plaanib politsei tulevikus hakata kasutama näotuvastustehnoloogiat, seadmeid, mis kinnitatakse linna lambipostidele ning mis leiavad inimese ka suure rahvasumma seast üles.