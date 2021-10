Seisukoht | Mugavustsoonis linnavõim 

Sellele paratamatusele on opositsioon ise kaasa aidanud. Isegi nüüd, kus Tallinnas on võimalik lõpetada Keskerakonna ainuvõim, tegutsetakse üsna loiult. Vaid Isamaa on seekordsete kohalike valimiste kampaania ajal rohkem pingutanud. Tõsi, Urmas Reinsalu kampaania mõjub üksjagu agressiivsena ja sellel puudub sarnane elegantsus kui endise Isamaa linnapeakandidaadi Eerik-Niiles Krossi kampaanial omal ajal.

Opositsioon opositsiooniks, kuid keegi ei kahtle, et asendamatuid linnapäid ei ole olemas ning pikalt võimul olek viib lõpuks ikkagi mugavustsooni. Praeguse linnavõimu esindajatele endilegi tuleks kasuks, kui valimised neid raputaks ning ärgitaks autode kõrval rohkem mõtlema jalakäijatele ja jalgratturitele, paneks tähelepanelikumalt jälgima, et avalik raha ikka õigesse kohta investeeritakse ning linnasüsteemi ei pääseks keegi enam tööle ainult seetõttu, et taskus on õige partei pilet.