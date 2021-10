VÄGA OHTLIK: nädalavahetusel peeti kinni mees, kes vehkis tulirelvaks ümber ehitanud stardipüstoliga  

Pärast ohtliku olukorra kontrolli alla võtmist selgus, et esimesel hinnangul stardipüstolina näiv oli tegelikult ümber ehitatud tulirelvaks ja laetud isetehtud moonaga, edastas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

Ta selgitas, et stardipüstolid on teadlikult tehtud nõrgematest metallidest ning on eriti ohtlikud kasutajale endale, kuna võivad tulistades käes lõhkeda.