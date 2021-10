SEGANE SEIS: isegi peaminister Kaja Kallas ega uus riigijuht Alar Karis ei tea, kas presidendi kantseleil on raha otsas! 

Tiit Riisalo meelest on kogu segaduse põhjustanud asjaolu, et presidendi kantseleil on tõepoolest võimalik eelarve otsa lõppedes valitsuselt raha juurde küsida. Riisalo sõnul mainis ta taolist võimalust eelmisel nädalal ka Eesti Ekspressi ajakirjanikule Mikk Salule, kes kirjutas presidendi kantselei väidetavast rahapuudusest. „Presidendi kantselei ole väitnud, et me vajame lisaraha. Oleme kirjeldanud selle taotlemise protsessi. Mingit sellist väidet, et me kindlasti taotleme täiendavaid vahendeid, me esitanud ei ole,“ kinnitas Riisalo.