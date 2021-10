Kadri Paas | Elektrihüvitis kõige nõrgemale 

Aeg annab arutust, kes ja kui palju kõige rohkem elektri äkilisest kallinemisest võitsid, kuid praeguseks on üheselt selge, kes on kõige suurem kaotaja. Selleks on Eesti tarbija, kelle igakuine elektriarve kerkib mitmekümne euro võrra ja isegi juhul, kui istuda küünlavalgel, ei lähe meist kellestki kaupade ja teenuste hinnatõus mööda. Elektrist on ammugi saanud inimõigus ja elu kese.