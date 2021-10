PIMEDAD AKNAD VASTU TALVE? Krõbedad hinnad tungivad väevõimuga peale 

Valimiste eel pole populaarsed sõnumid, et hinnad on tõusnud pikemaks ajaks uuele tasemele, kuid nii kipub kibe reaalne maailm olema. Lohutust pakuvad majandusanalüütikud sellega, et järgnevatel aastatel hinnatõusude tempo aeglustub. Kõigepealt aga tuleb üle elada kõige külmem aastaaeg. „Kõik ennustavad, et talv on kriitiline,“ tõdes murelikult riigihalduse minister.