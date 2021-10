5 tähtsat põhjust, miks peaks kohe kollageeni tarbima hakkama! 

- Liigeseampsud – sidrunimaitselised gurmeemarmelaadid. Sisaldavad samuti 1000mg kollageeni ampsu kohta. Ampsud on mõeldud neile, kes tahaks toetada liigeseid ja kõhresid. Näiteks inimesed, kes teevad sporti/trenni või kelle liigesed saavad koormust näiteks seisva töö või raske füüsilise töö tõttu. Samuti on teatud vanusest hea liigeste kollageeni tarbida, ennetamaks vanadusega kaasnevaid liigeseprobleeme.

- Šokolaadised krõmpsuvad ampsud on eriti populaarsed, sest kellele ei meeldiks šokolaad. Tegemist on šokolaadiga kaetud tatrapallidega, millesse on lisatud ka kollageen. Päevases koguses ehk 4 krõmpsuvas ampsus sisaldub 1500mg kollageeni. Sealjuures neis on nii ilu- kui liigeste kollageen. Kuna baasiks on valgurohke tatrapall, on šokolaadistes ampsudes ka korralik kogus valku.