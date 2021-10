VALLANDAMISED KAITSEVÄES: hundipassi sai Eesti riiki 20 aastat teeninud mees, kel pole Covid-tõendit

VAKTSINEERI VÕI MINE! Kolonel Viktor Kalnitski ütleb, et kuna kaitseväe teenistujatele on kehtestatud Covid-tõendi esitamise nõue, siis puudub võimalus pakkuda alternatiivset ametikohta. Foto: Robin Roots

Kaitseväe töötajatel on viimane aeg tõendada Covid-19 vastu vaktsineeritust 18. oktoobril. Vastasel juhul näidatakse neile 19. novembril ust. Pea 20 aastat Eesti Vabariiki teeninud mees aga vallandati juba enne tähtaega – põhjus ikka tõendi puudumises. Vallandatud kaitseväelane pole vaktsiinivastane, kuid leiab, et kaitsesüste on veel liiga vähe uuritud. Sarnase mätta otsas seisab ka Triinu, kes nägi omal ajal kaitseväes turvalist töökohta.