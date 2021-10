Vaktsineerimishuviline | Mind jäeti süstita, sest süstijad sõitsid lihtsalt ära 

Kaitsesüstita jäänu: Elan Paldiskis ja tahtsin minna vaktsineerima. Juba nädal varem ilmusid plakatid trepikotta, et 15.00-17.00 saab minna vaktsineerima. Jõudsin kohale umbes kell 16.00. Rahvast oli umbes 30 inimest järjekorras, tunni aja jooksul jõudsid nad vaktsineerida umbes 25 neist. Kui järjekord hakkas minuni jõudma, siis kuulsin eest ootavatelt inimestelt, et nad võtavad ette nüüd ainult teise doosi saajaid. Läksin sisse, nemad aga pakkisid juba asju. Küsisin, et mul on teist doosi vaja, naisterahvas ütles resoluutselt: minge välja! Tõstsin häält, ütlesin, et olen tund aega oodanud. Siis ta vabandas ja ütles, et ta ei saa midagi parata, nad peavad poole tunni pärast olema juba Kloogal. Minuga koos umbes kaheksa inimest saadeti ukselt tühjalt tagasi.