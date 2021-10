Vastukaja | Mootorrataste asemel tuleks keelustada võimsad autod 

Artikkel „Rohepööre keelustab mootorrattad“ on subjektiivne arvamus nende mootorrataste kohta, mis jäävad tänaval meelde või satuvad uudistesse. Aastal 2011 tehti Belgias uuring mootorrataste mõju kohta tipptunni liiklusele. Eeldati, et kui liiklus seisab, siis mootorrattad saavad autode vahelt läbi liikuda (mis on kuum teema ka Eestis olnud, kas seda lubada või keelata). Leiti, et kui 10% autojuhte kasutaksid mootorrattaid, siis väheneksid ummikud 40% ning kui 25% autojuhte vahetaks liiklusvahendit, siis kaoksid ummikud üldse ära.