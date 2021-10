VIDEO | Kaja Kallas: maksame toetust hooldekodudele, mille personalist vähemalt 90% on vaktsineeritud

Riigihalduse minister Jaak Aab rääkis, et tänu erakorralisele pensionitõusule, indekseerimisele ja keskmise pensioni vabastamisele tulumaksust saab alates 2023. aasta 1. aprillist keskmise pensioni saaja kätte umbes 130 eurot rohkem. Aab rõhutas, et erakorraline pensionitõus on võimalik olnud ainult siis, valitsuses on Keskerakond.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus rääkis, et valitsuses sai heakskiidu kolm pensionit puudutavat seaduseelnõu: 1) tulumaksuseaduse muudatus, mille järgi keskmise pensioni saajad vabanevad tulumaksust; 2) erakorraline pensionitõus; 3) kogumispensioni seaduse muudatus. Praegu kehtiv reeglistik soosib kolmandast sambast ühekordset raha väljavõtmist, uus seadusemuudatus teeb lihtsamaks raha väljavõtmise osadena.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik rääkis, et hambaravihüvitist saavad senisest suuremas määras registreeritud töötud ja toimetulekutoetust saavad inimesed, kõrgendatud määr on 85 eurot.

Kiik rääkis, et tulemas on alampalga tõus. Ametiühingud ja tööandjad on kokku leppinud, et alampalk tõuseb 70 euro võrra 650 euroni.

Haiglates on umbes 240 koroonapatsienti. Haiglate koormust aitab vähendada vaktsineerimine.

Euroopa ravimiamet on andnud heakskiidu tõhustusdoosidele vähemalt kuus kuud pärast esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamist. Ekspertkomisjon soovitab tõhustusdoose 65+ elanikkonnale ja hooldekodude elanikele. Soovi korral võib kaheksa kuu möödudes teha tõhustusdoose ka teistele täiskasvanutele. 65+ elanikele on ka gripivaktsiin tasuta, seda võib teha koroonavaktsiiniga koos.

Kiik juhtis tähelepanu, et meedias on olnud debatt, et mis saab põhjuseta vaktsineerimata isikute ravikuludest. Minister lubas, et kõik saavad abi solidaarselt.