Andres Jaadla kaalub Anti Poolametsa vastu hüvitisnõuet  

Politsei lõpetas prokuratuuri nõusolekul kriminaalmenetluse sisuliselt põhjusel, et hindas Anti Poolametsa poolt Andres Jaadla vastu toime pandud rünnet väheintensiivseks. „Teisisõnu, rünne (uurija sõnastuses ebameeldiv kontakt) Andres Jaadla vastu küll esines, kuid ei leidnud tõendamist, et Andres Jaadla tundis selle tagajärjel nii intensiivset füüsilist valu, mis tingiks kriminaalmenetluse läbi viimise vajaduse,“ selgitas Jaadla kaitsja vandeadvokaat Kaarel Kais. „Arutame veel kliendiga, kas kriminaalmenetluse lõpetamise määrus vaidlustada või mitte. Iseenesest Andres Jaadla eesmärk ei ole, et Anti Poolamets saaks kriminaalkorras karistada, vaid et uurimisasutused annaks Anti Poolametsa tegevusele Andres Jaadla ründamisel õiglase hinnangu. See eesmärk on sisuliselt saavutatud, kuna rünnak kui selline on tuvastatud ja mis tahes füüsiline rünnak on taunimist väärt ka juhul, kui see ei ole piisavalt tugev, et võtta ründaja kriminaalvastutusele. „

Kas Andres Jaadla esitab talle füüsilise valu põhjustamise eest Anti Poolametsale kahjunõude tsiviilkorras, on Kaisi sõnul samuti alles otsustamisel.