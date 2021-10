Tallinna linnasekretär: uurimisasutus pole taotlenud Eha Võrgu ametist kõrvaldamist 

Tallinna abilinnapeale ja Keskerakonna juhatusse kuuluvale Eha Võrgule on esitatud kahtlustus teadlikult valeütluste andmises erakonnale tehtud 50 000 euro suuruse annetuse uurimises, mida avalikkus teab peaasjalikult kui Jana-Helen Juhaste juhtumit. Linnasekretär Priit Lello sõnul pole abilinnapea Võrk temale esitatud kahtlustust tunnistanud. „Tallinna linnavalitsusele esitatud informatsiooni kohaselt, mida on ka avalikkusega jagatud, ei ole uurimisasutuse poolt analüüsitav tegevuse kahtlus olnud seotud abilinnapea töökohustustega ega tegevusega Tallinna linnavalitsuses. Uurimisasutus pole pidanud vajalikuks taotleda kohtult abilinnapea ametist kõrvaldamist, millest võib järeldada, et töökohustuste täitmine ei takista uurimise läbiviimist,“ selgitas Lello. „Lähtudes eeltoodust on Tallinna linnavalitsus leidnud, et abilinnapea volituste peatamine ei ole vajalik ega seadusest tulenevalt nõutav.“