Kohus langetab Katri Lusti trahvivaidluses otsuse novembriks

Saade oli seotud firmas Allestpac toodetavate maskidega, mille kohta laekusid kaebused televaatajatelt, et seal terviseameti juhistest ja eriolukorra nõuetest kinni ei peeta. Kuuuurija käis asja uurimas. Politsei alustas väärteomenetlust ja tegi Katrin Lustile paarisaja euro suuruse trahvi. Ta on selle kohtus vaidlustanud. Lust on politseile selgitanud, et firma uksed olid lahti ja seal ei olnud kuskil salvestamist keelavaid ega eravaldusele viitavaid silte. Lusti sõnul jäi politsei kohtuasjas enda seisukoha juurde ja tema oma. Kohtuotsus peaks tulema novembris.