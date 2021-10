AJALOOLINE HETK: Aafrika lapsi päästev vaktsiin sai rohelise tule 

Malaaria on üks inimkonda läbi aegade enim laastanud haigusi. Meie Eestis ei kujuta selle haaret ja hävitavat mõju ettegi, kuna meie kandis see lihtsalt ei levi. Enim kannatavad selle käes beebid ja väikelapsed Aafrikas. Enam kui kahe protsendi maailma surmade põhjustajaks on just nimelt malaaria. Pooled ohvrid on lapsed.