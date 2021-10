Elatisraha seotakse alampalgast lahti. Maris Lauri: see võiks olla umbes 200 eurot lapse kohta 

Minimaalne elatisraha on praegu pool miinimumpalgast ehk 292 eurot, vahendas „Aktuaalne kaamera“. Nii on see olnud aastaid, kasvades koos miinimumpalga kasvuga.

„Piltlikult öeldes, kui järgmine aasta miinimumpalk tõuseb, siis elatise maksja, kui ta peab näiteks kolmele lapsele maksma, siis ta peab maksma 1000 eurot. Aga meie keskmine palk on mõnevõrra pooleteise tuhande, nii et see summa on väga suur,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.

See on toonud kaasa olukorra, kus elatisvõlglaste arv kasvab. Võlglasi on praegu ligi 9700.

Vastvalminud eelnõus vabastatakse elatis miinimumpalgast, võttes aluseks laste vajadused.

Justiitsministeeriumis töötatakse välja avalikku kalkulaatorit, mis aitab elatisraha summat arvutada. See on edaspidi kättesaadav ministeeriumi kodulehel. Lisaks võetakse arvesse peretoetusi, laste arvu ning aega, mida laps konkreetse vanema juures veedab.

MTÜd Isade Eest esindav Ardi Kadanik ütles, et selleks, et isa saaks tagasiarvestust teha, peab laps tema juures olema vähemalt seitse ööpäeva. Siis loetakse, et tal on kulud. Isad kardavad, et nad hakkavad nüüd veelgi vähem lapsi nägema.