Peking: kas Austraalia tahab Taiwani nimel kahurilihaks saada? 

Taiwani välisminister Joseph Wu kinnitas, et saareriik on võimaliku rünnaku tagasilöömiseks valmis, ning utsitas austraallasi, et nood jagaksid luureandmeid ja teeksid Taiwaniga koostööd, vahendab Austraalia rahvusringhääling. Ehkki diplomaatilisel tasemel Austraalia Taiwani iseseisvust ametlikult ei tunnista, on austraallased ja ameeriklased omavahel arutanud erakorralisi tegevusplaane, juhuks kui Hiina, kes teatavasti peab Taiwani endale kuuluvaks, saareriigile kallale peaks minema. Hiina propagandaväljaanne Global Times esitas selle peale küsimuse: kas Austraalia tahab kahurilihaks saada?

Ka president Tsai Ing-wen lubas, et teeb kõik endast oleneva, et kodusaart invasiooni eest kaitsta. Ta andis siiski mõista, et ilma Taiwani liitlasteta oleks „autoritaarsusel demokraatia üle suurem eelis“. Rahvas valis president Tsai riiki juhtima suuresti tänu tema veendumusele Taiwani iseseisvuses. Hiina president Xi Jinping aga leiab, et saare tagasi Pekingi kontrolli alla võtmine on vältimatu.