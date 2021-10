Kohtuarst: indiaani naise surma põhjuseks oli rassism 

Joyce filmis temaga jämedalt käitunud töötajaid telefoniga. Üks käratas talle prantsuse keeles: „Sa oled ikka puhta loll!“ Teine hurjutas, et ta mõelgu eluvalikuid tehes oma lastele. Õige pea Joyce suri. Prantsuskeelse Quebeci provintsi kohtuarst Géhane Kamel tuvastas mitte ainult idiaanlanna surma tegeliku meditsiinilise põhjuse, ent lisas oma raportisse ka, et arstid suhtusid temasse halvustavalt ja infantiilselt – justkui oleks tegu rumala lapsega. Peale selle olid meedikud kindlad, et ta on narkosõltlane. Samas polnud neil selle kohta ainsatki tõendit.