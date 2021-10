Tallinn otsib jõulupuud 

„Pealinna tähtsaima jõulupuu otsinguid alustasime paari nädala eest ja juba on ka pakkumisi laekunud, ent seda vaieldamatult sobivaimat, ühtlaselt tihedat ja kaharat ei ole veel leidnud,“ tõdes Kesklinna vanem Monika Haukanõmm. Valiku tegemisel arvestame kuuse välimust, hinda ja kaugust Tallinnast.

„Kui keegi on märganud kusagil väga uhket kuuske ja oskab täpse aadressi anda, siis võib pakkuda ka seda. Küll me siis juba ise maaomaniku üles otsime ja läbi räägime!“ lisas Haukanõmm. „Pealinna olulisimat ja suurimat jõulukuuske hakkame juba sügise hakul otsima selleks, et pakutavate kuuskedega kohapeal tutvuda ning hinnata nii nende sobivust pealinna esindusjõulupuuks kui ka suurte masinatega puu kasvukohale ligi pääsemise ja ohutu langetamise võimalusi.