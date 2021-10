VILEPUHUJA: Facebook ja sigaretifirma suhtuvad meie lastesse ühtmoodi 

37aastane Haugen (pildil) istus teisipäeval USA senati tarbijakaitse, tooteohutuse ja andmekaitse komisjoni ette. Pika nimega komisjon huvitus mitmest suurfirma tegevuse aspektist, kuid ennekõike keskendus istung sellele, kuidas netiplatvorm mõjub lapseealistele netikasutajatele.

„Facebook mõistab, et kui ta endiselt kasvada soovib, peab ta leidma uusi kasutajaid," selgitas Haugen teda kuulanud senaatoritele. „Nad peavad tagama, et uus põlvkond oleks sama sage Instagrami kasutaja kui praegune. Ja selleks peavad nad hoolt kandma, et lastel tekiksid kindlad käitumisviisid enne, kui neil areneb välja korralik enesekontrollivõime."

Haugen võrdles Facebooki sigaretitootjatega, kes reklaamidega kaudselt lapsi üritavad mõjutada („lahedad“ tegelased nagu Joe Camel, värvilised pakendid, erinevad maitsed jne) ning loodavad, et noor tõmbab ühel hetkel oma esimese mahvi. Paljudes maailma paigus ei ole sigaretid veel noorte ostjate pilgu eest varjatud kaup. Mitu senaatorit nõustus Haugeni võrdlusega ja leidis isegi, et sotsiaalmeediafirmadesse tulekski suhtuda samamoodi kui tubakaärisse. Haugen hoiatas, et Facebook ei ole kasutajate pimedat usaldust kuidagi ära teeninud. „Keegi väljaspool Facebooki ei tea, mis Facebookis sees toimub,“ kirjeldas naine ettevõtte salatsevat loomust.