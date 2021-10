Hagi Šein: Juhan Aare oli üks neist, kes murendas kaljut, mis lõpuks kokku varises 

„Juba oli niisugune aeg, kus natukene püüti küll töötajate indu pidurdada, aga üldiselt enam väga vaibale ei kutsutud. Võib-olla Juhan Aarele öeldi, et tõmba natukene tagasi,“ meenutab ta olukorda 1987. aastal, kui fosforiidisõda alguse sai.

Samas tõdeb Šein, et ka aasta hiljem oli telemajas veel härrasmehi, kes arvasid, et mine sa tea, järsku pöörab vabam õhkkond tagasi oma vanadesse rööbastesse.

„Ise ju ka tegin üsna teravaid saateid. Vahepeal ikka käisid ka keskkomitee inimesed majas, aga võlusõnaks oli perestroika. Selgitasime, et meil on perestroika ja rahvaga tuleb asju arutada. See pehmendas nii mõnegi olukorra. Laviin oli Gorbatšoviga valla päästetud,“ räägib ta.