Igor Gräzin sai kohtus liiklusväärteo asjas osalise võidu 

Igor Gräzin kohtus. Foto: Karin Jaanus

Igor Gräzin, kes on veendunud, et politsei on juurdluse ja ekspertiisi osas eksinud, vaidlustas talle määratud trahvi ja teda saatis kohtus osaline edu. Politsei otsusega rahul ei ole ja kavatseb edasi kaevata.