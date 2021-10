Juhtkiri | Tunne kandideerija minevikku 

Probleem on aga asjaolus, kui ei erakond ega kandideerija ise kibele oma plekkidega minevikku reklaamima. Enamgi veel, erakond ei pruugi teadagi, et tema kandidaadil võib varasemast olla sekeldusi õigussüsteemiga. Sel juhul aitab valijate silmi avada näiteks Õhtulehe lugudesari, mis tutvustab neid inimesi laiemale üldsusele. Sellise asjade käiguga võiks ju rahulgi olla, kui poleks küsimust, kas just ajakirjandus peab olema terasid sõkaldest eraldav filter?

Esmane mõte oleks, et erakonnad ise kontrollivad oma ridades kandideerijate tausta ja hoolitsevad oma nimekirjade puhtuse eest. Parteid ei saa ka väita, et kontrollimine oleks ebamõistlikult raske või suisa võimatu, kui meedia on seda teha suutnud. Seega on küsimus pigem, kas erakonnad üldse soovivad selle teemaga tegeleda. Arvestades Õhtulehe lugude värvikaid nimekirju, pole teema parteide endi jaoks oluline olnud. Millest omakorda jõuame järelduseni, et plekkidega kandidaatide kaasamine on olnud erakondade teadlik valik. Sest erakond on mõttekaaslaste ühendus ja elitaarne klubi, kus jagatakse ühiseid väärtusi ning kuhu pääsemiseks on vaja reeglina ka soovitajaid.