SUUR HINNALAHING: millist kütust tarbiva autoga on kõige odavam sõita? 

HINNARALLI: Kallimaks on viimase aastaga muutunud kõik mootorikütused. Ent milline neist on praegu tarbijale kõige odavam?

„Mis kütusega su auto sõidab?“ on küsimus, millest võivad eri koosviibimistel algust saada kirglikud arutelud. Igaüks arvab alati, et just tema on teinud kõige soodsama valiku. Mida näitavad aga reaalsed arvutused? Eriti arvestades muutuvaid hindu: näiteks surugaasi hind on vähem kui aastaga tõusnud ligi neli korda.