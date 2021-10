Urmas Sõõrumaa kaalub erakondade rahastamise lõpetamist 

„Seda ei saa tänapäeval nii võtta. Võib-olla 90ndatel need asjad olid lähemalt seotud, siis praegu ma julgeks öelda, et viimane kümmekond aastat, 15 aastat, mina isiklikult ei ole rääkinud mitte ühegi poliitikuga nii, et ma annan sulle seda ja sa anna mulle seda. Sellist asja ei toimu. Pigem siin on ära märgitud, et sa võib-olla saad mingi telefoniõiguse, kus sa siis vähemalt valimiste eel saad millestki rääkida ja järgmiste valimiste tuules ka, et sul on vähemalt telefoninumber olemas. Tavaliselt valimistevahelisel ajal sa ei pääse isegi löögile, et rääkida,“ nentis ettevõtja.