KOLETISED PREESTRIRÜÜ VARJUS: Prantsusmaa katoliku kiriku vaimulikud kuritarvitasid seksuaalselt sadu tuhandeid lapsi 

Sarnaselt mitmetele teistele riikidele on viimastel aastatel hakatud katoliku kiriku varjatud väärtegusid uurima ka Prantsusmaal. Vaimulike pedofiiliajuhtumeid lahanud komisjoni juht Jean-Marc Sauve märkis raportis, et kirik oli aastate jooksul näidanud üles „sügavat, täielikku ja isegi julma ükskõiksust“. Sauve sõnul kaitses institutsioon pigem ennast kui süsteemse väärkohtlemise ohvreid. Teisipäeval avaldatud õõvastav info – mille paljastamiseks tehti tööd kaks ja pool aastat – näitasid, et probleem oli varem arvatust tunduvalt tõsisem ja laiaulatuslikum.