Kanal 2 „Südamesoov“ täidab terve elu lastekodus kasvanud pimeda noormehe unistuse 

Markist andis „Südamesoovile” teada tema endine kasvataja Maie, kellele poiss oma olemusega hinge jäi. Mark on uudishimulik, iseloomult hakkaja ja rõõmsameelne, kuid tema võimalused suhtluseks ning rakendada huvi maailma vastu, on piiratud. Veel eelmisel õppeaastal käis ta meele- ja kõnepuudega laste erivajadusi arvestavas Tallinna Heleni koolis, kus kohtus igapäevaselt klassikaaslaste ja sõpradega, kuid nüüd on kool lõpetatud ning otsida tuleb uusi väljakutseid ja võimalusi sõpru leida.

Marki huvitavad väga erinevad tehnoloogilised võimalused, mida pimedad kasutada saavad. Ta on kuulnud, et on olemas võimalus tegutseda arvuti ja internetiga ning unistab sellest, et ka tema saaks päris ise digimaailmas hakkama. Eesti Pimedate Liidu juhatuse esimees Jakob Rosin ütleb, et tema enese tehnoloogiahuvist kannustatud elu on hea näide sellest, kuidas digivahendid pimedatele ning vaegnägijatele palju võimalusi juurde annavad. Hea meelega on Jakob nõus Markile näitama, kuidas on arvuti abil võimalik avastada digimaailma võimalusi.