Liiga suur mure kolleegi lapse tervise pärast viis politseiniku kohtupinki  

Prokurör Leelet Kivioja kinnitab, et kui keegi näeb või kahtlustab, et laps vajab abi või on hädaohus, tuleb sellest teatada, teatamise eest ei esitata süüdistust. Selles juhtumis nägi aga prokuratuur kuritegu, sest sekkuti korduvalt teise inimese tahte vastaselt tema eraellu, kirjutab Eesti Ekspress.