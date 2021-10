Norstati reitingud: EKRE toetus on tõusnud rekordtasemele, edu Reformierakonna ees kasvab 

EKRE toetus on viimase nelja nädala jooksul kasvanud 3,3 protsendipunkti võrra ning on nüüd kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstat Eesti AS erakondliku eelistuse küsitlustega alustas. Reformierakond on seitse nädalat kestnud langustrendi jooksul kaotanud oma toetusest 7,2 protsendipunkti ning peaministripartei toetus on madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest.