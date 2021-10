Kohtute nõukoda taotleb kohtuametnikele palgatõusu  

Kohtute haldamise nõukoda leiab, et justiitsministeeriumi poolt kohtute haldamise nõukoja istungile esitatud 2022. aasta esimese ja teise astme kohtute eelarve projekt katab kohtunike 2022. aasta palgafondi vajalikus suuruses ning kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse (KRAPS) kohaselt kohtunike, kohtujuristide ja kohtunikuabide palkade indekseerimise kulud. Kohtute haldamise nõukoda ei saa aga nõustuda KRAPS-iga mitteseotud kohtuametnike tööjõukuludeks ettenähtud summadega, mis on eelarve projektis 2021. aasta tasemel. Kohtute haldamise nõukoda on ka varasemalt juhtinud valitsuse tähelepanu, et KRAPS-iga mitteseotud kohtuametnike, keda on kohtuteenistujate hulgas enamik, palgatase on oluliselt madalam kui sama väärtusega tööd tegevate ametnike palgatase 2020. aasta palgauuringu andmete järgi. „Palkade mahajäämus turuvõrdluses on eri gruppides 20–30%. Arvestades, et kohtutesse lahendamiseks saabuvate asjade arv kasvas nii 2019. kui ka 2020. aastal ja kohtute tugiteenuste tsentraliseerimine on suures osas juba ellu viidud, siis puuduvad kohtutel sisemised ressursid kohtuametnike palkade tõstmiseks, „ teatab kohtute haldamise nõukoja esimees Villu Kõve.