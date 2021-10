EKSKLUSIIVGALERII | Kalvi-Kalle Kruusamäe pandi trellide taha: „Mis see sinu pe*set torgib?“

„Kohus leidis, et avaldus on põhjendatud ning seadus lubab kohtule esitatud asjaolude korral karistuse täitmisele pööramist edasi lükata kuni kahe kuu võrra. Kohus tegi vastava määruse 14. juulil ning Kalvi-Kalle Kruusamäe on kohustatud ilmuma karistust kandma käesoleva aasta 12. septembril,“ selgitas toonast Pärnu maakohtu otsust kohtu pressiesindaja Annett Kreitsman.